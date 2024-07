Home

Attualità

Targhe prova e rischio occupazionale, Gazzetti (PD) porta una mozione in consiglio regionale

Attualità

10 Luglio 2024

Targhe prova e rischio occupazionale, Gazzetti (PD) porta una mozione in consiglio regionale

Livorno 10 luglio 2024 – Targhe prova e rischio occupazionale, Gazzetti (PD) porta una mozione in consiglio regionale

“La nuova normativa sull’autorizzazione all’uso delle targhe di prova rischia di creare un vero e proprio tsunami occupazionale.

Il Governo non perda altro tempo prezioso ed intervenga immediatamente. I timori per il settore della movimentazione auto riguardano l’intero territorio nazionale con un impatto che potrebbe essere devastante sulle attività del porto di Livorno, uno dei principali hub continentali del comparto.

I numeri rilanciati anche dall’onorevole Marco Simiani, che ringrazio per il suo impegno, sono impressionanti visto che i posti di lavoro a rischio sarebbero, solo a Livorno, oltre 300.

Un tema che sta allarmando, insieme a lavoratori e sindacati, anche le istituzioni locali. Ecco perché ho voluto portare questa vicenda all’attenzione del Consiglio Regionale.

Lo faccio, d’intesa con il capogruppo Ceccarelli, con una mozione che vuol sollecitare un immediato intervento da parte del Governo nazionale.

Serve, infatti, individuare con urgenza un provvedimento normativo che possa risolvere la situazione causata dall’entrata in vigore delle nuove regole sul rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, attualmente in scadenza.

La nuova normativa non solo rischia di mettere a rischio numerosissimi posti di lavoro ma rischia anche di creare criticità per l’operatività del porto di Livorno.

Questa situazione non può essere tollerata e visto che il Governo e la maggioranza di destra non si erano accorte di questa problematica glielo vogliamo ricordare noi.

Anche in questo caso non servono promesse e post sui social ma servono provvedimenti concreti, capaci di tutelare realmente lavoratori ed imprese. E serve farlo immediatamente, ascoltando il grido d’allarme proveniente dai territori, perché il tempo delle chiacchiere è finito”.

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd, presentando la mozione In merito alle criticità logistiche per il Porto di Livorno e ai riflessi negativi in termini occupazionali sul settore dell’automotive derivanti dalla normativa afferente all’autorizzazione all’impiego delle targhe di prova.

Targhe prova e rischio occupazionale, Gazzetti (PD) porta una mozione in consiglio regionale