Home

Attualità

Targhe prova: Gazzetti elogia l’azione condivisa tra Comune, Regione, PD e Governo

Attualità

10 Agosto 2024

Targhe prova: Gazzetti elogia l’azione condivisa tra Comune, Regione, PD e Governo

Livorno 10 agosto 2024 – Targhe prova: Gazzetti elogia l’azione condivisa tra Comune, Regione, PD e Governo

Il consigliere regionale Francesco Gazzetti ha espresso grande soddisfazione per la recente proroga della validità delle targhe prova fino al 30 novembre, un risultato che definisce “un’ottima notizia” per il settore della movimentazione delle auto nei porti, in particolare per quello di Livorno.

Gazzetti ha voluto riconoscere il merito dell’Amministrazione Comunale di Livorno, guidata dal sindaco Luca Salvetti, per aver creato le condizioni necessarie a risolvere una situazione che rischiava di mettere in crisi l’economia portuale della città.

“Complimenti all’Amministrazione Comunale e all’assessore Federico Mirabelli. Hanno lavorato in sinergia con la Prefettura e l’Autorità Portuale, coinvolgendo in modo efficace anche la Motorizzazione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, ha dichiarato il consigliere.

Gazzetti ha inoltre sottolineato l’importanza del ruolo giocato dal Partito Democratico a livello regionale e nazionale, evidenziando; la grande attenzione del Segretario regionale Emiliano Fossi, che ha portato il tema delle targhe prova all’interno del dibattito politico.

“Sono davvero felice ed orgoglioso dell’azione politica compiuta dal PD. Grazie all’impegno del nostro partito; il problema è stato portato all’attenzione del dibattito nazionale e regionale, ottenendo risultati concreti”, ha aggiunto.

Un ringraziamento particolare va riservato all’onorevole Marco Simiani, che, in costante ascolto delle esigenze del territorio; ha presentato numerosi atti parlamentari, tra cui un ordine del giorno approvato all’unanimità dalla Camera dei Deputati. “Il lavoro di Marco Simiani è stato fondamentale per ottenere questo risultato. Il suo impegno è stato costante e ha permesso di sensibilizzare l’intero Parlamento sul tema”, ha affermato Gazzetti.

Tuttavia, il consigliere regionale ha precisato che il lavoro del Partito Democratico non si ferma qui. “La proroga è un primo passo importante, ma è necessario continuare a sollecitare il Governo affinché provveda in via definitiva a risolvere il cortocircuito normativo legato alle targhe prova. Noi non molleremo di un centimetro!”, ha concluso con determinazione.

L’impegno del PD, dunque, proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire stabilità e sicurezza al settore portuale e ai lavoratori coinvolti.

Targhe prova: Gazzetti elogia l’azione condivisa tra Comune, Regione, PD e Governo