1 Agosto 2024

Livorno 1 agosto 2024 – Targhe prova, Gazzetti (Pd): “Bene approvazione odg PD alla Camera, ora Governo dia risposte”

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione alla Camera, all’unanimità, dell’ordine del giorno con il quale il PD impegna il Governo a trovare una soluzione al cortocircuito normativo sulle ‘targhe prove’.

Una vicenda, sollevata da sindacati e lavoratori, che rischia di avere pesantissime ripercussioni sia per l’occupazione che per la piena operatività del porto di Livorno così come per altri scali italiani.

Ecco perché i nostri parlamentari, in tempi record, si sono fatti carico di questa preoccupazione e hanno presentato un atto specifico: lo hanno fatto accettando anche una proposta di riformulazione del testo da parte del Governo.

Alla fine la Camera si è pronunciata su di un testo con il quale si ‘impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare iniziative di competenza volte a prevedere specifiche deroghe alla disciplina della circolazione delle targhe prova per garantire una logistica efficace per quanto concerne le attività portuali’.

L’atto, sottoscritto dagli onorevoli PD Simiani, Bakkali, Ghio e Casu e seguito passo passo dal segretario regionale Emiliano Fossi, è stato approvato all’unanimità dall’aula di Montecitorio.

Si tratta di un risultato politico di grande rilevanza al quale dovrà seguire una risposta veloce ed adeguata da parte del Governo. Questo è quello che il PD, ad ogni livello, continuerà a chiedere, sino alla definitiva risoluzione del problema”.

Così il responsabile infrastrutture del PD Toscana Francesco Gazzetti.