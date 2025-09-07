Home

Tari 2025, Aumento del 6,82% (-10% parte fissa + 19,5% parte variabile). C'é anche un nuovo tributo fisso l'UR3

7 Settembre 2025

Tari 2025, Aumento del 6,82% (-10% parte fissa + 19,5% parte variabile). C’é anche un nuovo tributo fisso l’UR3

Livorno 7 settembre 2025

Tari 2025, a Livorno aumenti soprattutto sulla parte variabile: ecco i “numeri delle sorprese nel nuovo bollettino”

Il 2025 porta con sé un rincaro sulla Tari, il tributo comunale sui rifiuti, che i cittadini livornesi stanno già iniziando a notare nelle proprie bollette. Analizzando i dati del confronto tra 2024 e 2025 emergono alcune differenze significative, soprattutto sulla componente variabile del tributo.

Di seguito i bollettini di un nucleo familiare composto da 3 persone

Nel 2024 la Tari era composta da:

Parte fissa: 153,40 euro

Parte variabile (3 persone): 203,38 euro

Totale: 356,78 euro

Nel 2025, invece, la composizione è la seguente:

Parte fissa: 138,06 euro → diminuita di 15,34 euro (-10%)

Parte variabile (3 persone): 243,05 euro → aumentata di 39,67 euro (+19,5%)

Totale: 381,11 euro

Il totale complessivo della Tari cresce quindi di 24,33 euro rispetto all’anno scorso, pari a un +6,8%.

A questo importo va sempre aggiunto il tributo provinciale del 5%, che non cambia in termini percentuali ma incide comunque di più sul portafoglio dei cittadini.

Nel 2024, il 5% era calcolato su 356,78 euro, pari a 17,84 euro .

Nel 2025, il 5% si applica su 381,11 euro, arrivando a 19,06 euro.

Questo significa che, pur rimanendo invariata la percentuale, il contributo provinciale costa 1,22 euro in più.

Il cittadino livornese nel 2025 si trova a pagare una Tari che cresce soprattutto per il peso maggiore della quota variabile, mentre la parte fissa registra un leggero calo. Il tributo provinciale, pur restando ancorato al 5%, segue l’aumento del totale e contribuisce a far crescere ulteriormente l’importo finale.

A far crescere l’importo finale quest’anno c’è anche la novità della componente UR3; è una componente perequativa introdotta a partire dal 2025 per coprire i costi di gestione dei rifiuti a livello nazionale, determinata dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e applicata come un costo fisso. La UR3 si aggiunge già alle classiche UR1 e UR2 presenti da anni all’interno del tributo

