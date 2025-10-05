Home

Cronaca

5 Ottobre 2025

Livorno 5 ottobre 2025 Tari e Termovalorizzatore, Salvetti: “Ghiozzi in campagna elettorale mente sapendo di mentire”

Dopo l’attacco frontale di Carlo Ghiozzi, segretario provinciale della Lega e capogruppo in Consiglio comunale, che ha puntato il dito contro Regione Toscana e Reti Ambienti accusandole di aver lasciato Livorno senza alternative al termovalorizzatore e con la Tari «alle stelle», arriva la risposta del sindaco Luca Salvetti.

Salvetti: “Ghiozzi in campagna elettorale mente sapendo di mentire. I dati sono chiari, la Tari più alta d’Italia, ovvero alle stelle, è la Tari di Pisa dove governa un sindaco dei suoi.

In più aggiungo che a Livorno in 5 anni la Tari non ha subito aumenti e il costo della Tari a Livorno è sotto la media nazionale e regionale.

Quest’anno c’è stato un aumento contenuto della Tari dovuto al fatto che il Governo Meloni ha tagliato tre milioni di euro al Comune di Livorno che di conseguenza non sono stati usati per abbattere anche quest’anno l’aumento fisiologico della Tari.

Per quanto riguarda le soluzioni alternative al Termovalorizatore, queste sono nel piano regionale dei rifiuti e questo Ghiozzi lo sa benissimo e non può fare populismo su queste tematiche. I progetti che riguardano Livorno sono chiari, specifici e conosciuti da tutti e ci stiamo lavorando”.