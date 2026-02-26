Home

Cronaca

Aree pubbliche

Tari, lunedì scade l’ultima rata di pagamento

Aree pubbliche

26 Febbraio 2026

Tari, lunedì scade l’ultima rata di pagamento

Livorno 25 febbraio 2026 –

Scade lunedì 2 marzo il termine per il versamento della terza (ed ultima) rata TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2025.

I contribuenti che utilizzano l’App IO stanno ricevendo sull’applicazione l’avviso di scadenza della terza rata Tari 2025 con la possibilità di scaricare il relativo modello di pagamento precompilato.

Gli avvisi erano stati inviati dal Comune ai cittadini tra agosto e settembre 2025, tramite PEC oppure (a chi aveva fornito il proprio indirizzo di posta elettronica) tramite mail. A tutti gli altri utenti erano stati spediti a casa per posta.

Qualora l’avviso di pagamento non fosse stato ricevuto o non fosse più disponibile, il contribuente può reperirlo nei seguenti modi:

– visionandolo e scaricandolo tramite il proprio cassetto fiscale, disponibile all’indirizzo: https//www.comune.livorno.it/it/servizi/cassetto-fiscale. Dopo l’accesso (con SPID, CIE o CND) cliccando su “Entra” compaiono in evidenza le informazioni sulla TARI. Dopo il primo clic su “qui” premere il pulsante “Calcolo dovuto”, poi cliccare su “Stampa Avviso ordinario”;

– farne richiesta tramite e-mail a tari.livorno@esteemsrl.it indicando nome, cognome, codice fiscale o codice utente dell’intestatario;

– se il messaggio della prossima scadenza è stato ricevuto su App IO, l’avviso di pagamento è scaricabile con l’apposito link presente nel messaggio;

– infine è possibile recarsi di persona presso l’ufficio di via Marradi 118, prendendo un appuntamento tramite il servizio TuPassi https//tupassi.it oppure chiamando il numero 0586 820950.

Come ricevere per mail le informazioni sulla Tari

Chi non è titolare di PEC ma desidera lo stesso ricevere via mail le prossime comunicazioni relative alla Tari (comprensive degli avvisi di pagamento), può registrarsi accedendo al proprio cassetto fiscale da https//www.comune.livorno.it/tributi/cassetto-fiscale e completando la procedura “E-Mail per comunicazioni”.

Come chiedere chiarimenti

Dagli uffici TARI è possibile ricevere ogni chiarimento in merito alla propria posizione relativa alla tassa sui rifiuti, in via prioritaria contattando lo sportello telematico tramite mail a: tari.livorno@esteemsrl.it

Per i casi non risolvibili telematicamente o di particolare rilevanza e complessità, è possibile rivolgersi di persona agli uffici, che ricevono solo su appuntamento. L’appuntamento va richiesto tramite la piattaforma https://tupassi.it/ oppure scaricando l’app di TuPassi. È anche possibile richiedere l’appuntamento scrivendo a tari.livorno@esteemsrl.it (indicando il codice fiscale) oppure telefonando al numero 0586 820950.

L’appuntamento sarà gestito dall’ufficio Tari di via Marradi 118 negli orari di apertura al pubblico: lunedì e venerdì 9-13; martedì e giovedì 15.30-17.30. Il mercoledì l’ufficio è chiuso al pubblico.

Per ulteriori informazioni possono essere consultate le pagine dedicate alla TARI sul sito web del Comune alle pagine www.comune.livorno.it/it/servizi/tari e “Trasparenza rifiuti”

(https://www.comune.livorno.it/it/page/144605).