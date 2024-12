Tari, ultimo giorno per pagare la seconda rata

• per i casi non risolvibili telematicamente e/o di particolare rilevanza e complessità gli Uffici Tari ricevono solo su appuntamento prenotabile connettendosi al sito www.tupassi.it o scaricando la relativa app. È possibile prenotare un appuntamento via mail (indicando il codice fiscale) o telefonando al numero 0586820950. Gli appuntamenti saranno gestiti dall’Ufficio Tari di via Marradi 118,ore 9.00 – 13.00;: ore 15.30-17.30. Ill’ufficio è chiuso al pubblico.