Tariffazione puntuale, Aamps: al via il ritiro dei contenitori della indifferenziata, come ritirare il nuovo kit

16 Gennaio 2023

Livorno 16 gennaio 2023 – Tariffazione puntuale, Aamps: al via il ritiro dei contenitori della indifferenziata, come ritirare il nuovo kit

Da oggi comincerà la programmata rimozione dei “vecchi” contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

AAMPS ricorda agli abitanti dei quartieri Antignano-Banditella-Montenero-Castellaccio interessati da quest’anno dall’avvio del progetto TARIP che a partire dalla data odierna (lun. 16/01/2023) i “vecchi” contenitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti ancora presenti presso le abitazioni e i condomìni saranno progressivamente rimossi.

I cittadini che ancora non si fossero attivati per il ritiro dei “nuovi” contenitori e dei sacchi dotati di microchip sono invitati a presentarsi presso lo sportello al pubblico TARIP in Via Puini 97 (int. 2), aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Per ulteriori informazioni: numero verde 800031266, tel. 0586416350, info@aamps.livorno.it, www.aamps.livorno.it, facebook/APP (“Aamps Livorno”).

