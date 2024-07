Home

18 Luglio 2024

Tariffe Tari, a Collesalvetti consiglio comunale aperto a tutta la cittadinanza

Rosignano Marittimo (Livorno) 18 luglio 2024 – Tariffe Tari, a Rosignano consiglio comunale aperto a tutta la cittadinanza

E’ stato convocato per venerdì 19 luglio un Consiglio Comunale aperto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è fissato per le ore 18:30 presso la sala Danesin, posta in via del Torrione 1, sotto la sede comunale del Castello di Rosignano Marittimo (Fattoria Arcivescovile).

Nel corso della seduta pubblica sarà possibile per i consiglieri e per i cittadini intervenire nel dibattito relativo all’aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario (PEF 2024-2025) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e sulla formulazione delle tariffe Tari per l’anno 2024.

A conclusione del Consiglio Comunale aperto, la seduta proseguirà presso la Sala Consiliare al secondo piano sede comunale di Via del Torrione 1, per la discussione degli atti all’Ordine del Giorno, ovvero:

Nomina degli scrutatori e delle scrutatrici;

Presa d’atto dell’aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario (PEF 2024-2025) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2024;

Approvazione del verbale della seduta del 5 giugno 2024;

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale ex art.193 ed Art. 175, co. 8 del TUEL – variazione di bilancio ex art. 175 del TUEL.