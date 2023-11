Home

Tarocchi Livornesi, intervista a Giovanni Pelosini e Tommaso Eppesteingher (ideatore e disegnatore) – Video

12 Novembre 2023

Tarocchi Livornesi, intervista a Giovanni Pelosini e Tommaso Eppesteingher (ideatore e disegnatore) – Video

Livorno 12 novembre 2023 – Tarocchi Livornesi, intervista a Giovanni Pelosini e Tommaso Eppesteingher (ideatore e disegnatore)

Dopo gli antichi Tarocchi bolognesi, fiorentini, ferraresi, milanesi e i cosiddetti marsigliesi, dopo i tanti mazzi artistici e tematici moderni, ecco finalmente anche i Tarocchi Livornesi, un omaggio all’anima labronica e ai simboli della sua mitologia.

Le 78 carte che riproducono con affetto e ironia personaggi, situazioni, luoghi e modi di dire di Livorno; sono state presentate in una mostra organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con la Cooperativa Itinera, ieri, sabato 11 novembre alle ore 17. 00 alla Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi di Villa Fabbricotti.

Giovanni Pelosini & Tommaso Eppesteingher ne sono i creatori. Il primo è l’ideatore e lo sceneggiatore del mazzo, in qualità di esperto della materia, autore di pubblicazioni tradotte in varie lingue e largamente diffuse, noto a Livorno come Esegeta del Sodalizio Muschiato. Il secondo è il geniale autore di disegni, talentuoso illustratore di vignette, fumetti, copertine, manifesti, conosciuto per la capacità unica di saper cogliere l’anima delle situazioni e dei personaggi di cui ritrae le tipicità con tratto unico e altamente efficace.

