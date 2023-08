Home

21 Agosto 2023

Cecina (Livorno) 21 agosto 2023 – Tartamare segnala sulla spiaggia di Cecina il 19° nido di tartarughe Caretta Caretta

La stagione della deposizione sembra non voler finire. Infatti, come annuncia in un post su Facebook TartAmare,

«Grazie al gruppo di temerari che ha sfidato il caldo per costruire in tempo record il corridoio, coordinato da Silvia Bertini per tartAmare e realizzato, insieme i volontari, da Andrea Gasperini e dagli operai del Comune di Cecina che hanno prontamente raggiunto il nido e fornito il materiale.

Il presidio h24 adesso è attivo anche qua e adesso aspettiamo.

Grazie alla Guardia Costiera di Cecina per il supporto»

