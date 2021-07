Home

Cronaca

2 Luglio 2021

Tartaruga trachemis salvata alle Vaschette di Calafuria (Foto)

Livorno 2 luglio 2021

Il salvataggio della tartaruga trachemis è avvenuto nel pomeriggio del 30 giugno alle Vaschette di calafuria sul Romito

La povera tartaruga d’acqua dolce era finita non si sa come nelle acque salate di Calafuria. Stava nuotando in un ambiente a lei non adatto.

Ad accorgersi dell’animale un bagnante che l’ha presa e consegnata ai volontari di Anpana

La Tartaruga è stata portata nella sua nuova temporanea dimora presso la fontana del Parterre. in attesa di essere trasferita in un centro a Massa

