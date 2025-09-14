Tartarughe e pesci “uccisi” dai mozziconi: MisterGreen indaga sulla scena del crimine  

Home

14 Settembre 2025

Un cappello arancione col logo di MisterGreen, una tuta bianca da “scienziato forense” e una missione chiara; mostrare che i mozziconi di sigaretta non sono un piccolo gesto innocuo, ma un vero crimine ambientale.

È con questa forte immagine che Mister Green, alias Francesco Stefanini, ha partecipato all’evento di sensibilizzazione promosso da Marevivo e AAMPS/RETIAMBIENTE con lo slogan “Piccoli gesti, grandi crimini”.

Alla Terrazza Mascagni, uno dei luoghi simbolo di Livorno, è stata ricreata una vera e propria scena del delitto ambientale; sul terreno la sagoma di una tartaruga marina Caretta caretta e di un pesce, entrambi rappresentati come vittime dei mozziconi ingeriti in mare. Accanto ai “cadaveri”, un mozzicone gigante a simboleggiare la minaccia che ogni anno uccide migliaia di animali marini.

Mister Green, in veste di “investigatore ambientale”, ha fotografato e documentato la scena, proprio come farebbe la polizia scientifica su un luogo di reato.

Il messaggio è diretto e potente; ogni mozzicone gettato a terra può raggiungere il mare e trasformarsi in un veleno per la fauna marina. Un gesto che sembra insignificante ma che, moltiplicato per miliardi, diventa una delle principali cause di inquinamento delle acque e delle spiagge.

Francesco Stefanini, attraverso il suo alter ego Mister Green, da anni si impegna per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’urgenza del rispetto dell’ambiente. Performance simboliche come questa vogliono scuotere coscienze e mostrare che dietro la leggerezza di un gesto quotidiano possono nascondersi conseguenze drammatiche.

“Il mozzicone è un veleno per il mare, ma anche per la nostra responsabilità collettiva. Se vogliamo davvero proteggere il pianeta – sottolinea Mister Green – dobbiamo cambiare mentalità: non possiamo più permetterci di gettare via ciò che uccide la vita intorno a noi”.

