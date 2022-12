Home

Taser alla municipale, Di Liberti risponde a PaP: “Tutela i lavoratori, è un dispositivo di difesa non un’arma di offesa”

4 Dicembre 2022

Livorno 4 dicembre 2022 – il 30 novembre pubblicavamo le dichiarazioni di Potere al Popolo sull’uso del Taser: Taser,”usarlo durante sfratti e sgomberi”, PaP: “ci spaventano le dichiarazioni di Di Liberti”

Di seguito la replica del consigliere comunale del gruppo misto Gianluca Di Liberti:

“Ho letto le dichiarazioni di PAP in relazione alla mia opinione sul dotare di Taser le forze dell’ordine e quindi desidero chiarire ulteriormente il mio pensiero.

Il Taser è un DPI, ovvero, un dispositivo di protezione individuale e non un’arma di offesa e questo è un fatto non una mia opinione.

Così come è un fatto che oggi gli sfratti possono trasformarsi in situazioni ad alto rischio così come, ovviamente, le risse.

In questi casi la polizia locale insieme alla questura condivide azioni congiunte tra polizia di stato insieme alla polizia municipale.

La mia posizione di dotare la polizia municipale di Livorno del Taser è per la tutela dei lavoratori, in questo caso lavoratori comunali.

Mi sorprende che alcuni partiti si SPENDANO in campagna elettorale scendendo in piazza per la tutela dei lavoratori ma quando qualcuno, in questo caso io, parla di tutelare la polizia municipale la reazione è evocare addirittura il VENTENNIO fascista.

Troppo facile e troppo comodo. Io continuo a stare sempre dalla parte di chi lavora”.

