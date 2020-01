Home

Task force di Rossi, Amadio (FdI): “A che titolo si arroga il diritto di grande Censore?”

25 gennaio 2020

Livorno 25 gennaio 2020 – Marcella Amadio, Fratelli d’Italia interviene sulla task force di professionisti della comunicazione per rispondere colpo su colpo sui social a chi diffonde pensieri razzisti e neofascisti annunciata dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi:

“Il Presidente della Regione Toscana pensa di istituire la Commissione della Santa Inquisizione . A che titolo si arroga il diritto di grande Censore?

Aveva ragione il filosofo Augusto Del Noce quando parlava di sistema totalitario, da parte della sinistra, coperto da un’apparenza liberale e democratica.

Rossi dovrebbe pensare al benessere dei Toscani, non a stanziare 4 milioni di euro per gli immigrati e a spendere soldi per una rediviva Santa Inquisizione”.