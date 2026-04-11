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Cronaca

Tassa sui Rifiuti (Tari) 2025: avviate le operazioni di controllo per omessi o parziali versamenti

Cronaca

11 Aprile 2026

Tassa sui Rifiuti (Tari) 2025: avviate le operazioni di controllo per omessi o parziali versamenti

Livorno, 11 aprile 2026 –

L’Amministrazione comunale informa che si stanno avviando le attività di controllo per gli omessi o parziali versamenti della Tari 2025.

Nei prossimi giorni sarà inviata via e-mail o pec (agli utenti che abbiano scelto tale forma di comunicazione con il settore Tari) o tramite l’app IO, apposita messaggistica per sollecitare il versamento della Tari 2025 o delle sue rate mancanti.

Il mancato versamento può essere regolarizzato con il Ravvedimento operoso, accedendo direttamente al Cassetto Fiscale (https://ww.comune.livorno.it/ it/servizi/cassetto-fiscale) con SPID, CIE o CNS.

Nella sezione Tari/riepilogo non versato, scegliendo l’annualità 2025 è possibile sia effettuare ravvedimento operoso delle rate non pagate (con l’applicazione di una minima misura sanzionatoria recentemente ancor più ridotta dalla legge) sia inviare le attestazioni dei pagamenti che non risultano registrati.

Il dettaglio di quanto dovuto per la Tari 2025 è specificato nell’avviso scaricabile da apposito link contenuto nella messaggistica.

Si ricorda che scaricare l’app IO consente all’utente di monitorare costantemente la propria posizione Tari, evitando di incorrere in dimenticanze o ritardi nel pagamento, che comportano la successiva emissione di avvisi di accertamento gravati da sanzioni ed interessi.

Si fa presente inoltre che se si desidera ricevere direttamente sulla propria posta elettronica le prossime comunicazioni della Tari, comprensive degli avvisi di pagamento, è possibile accedere con SPID/CIE/CNS al proprio Cassetto Fiscale e completare la procedura: “E-Mail per comunicazioni”.

Presso gli Uffici Tari è possibile richiedere ogni chiarimento in merito alla propria posizione relativa alla tassa sui rifiuti con le modalità sottoindicate:

• in via prioritaria rivolgersi allo sportello telematico: tari.livorno@esteemsrl.it;

• per i casi non risolvibili telematicamente e/o di particolare rilevanza e complessità gli uffici ricevono solo su appuntamento prenotabile connettendosi al sito www.tupassi.it o scaricando la relativa app. È possibile prenotare un appuntamento via mail (indicando il proprio codice fiscale) o telefonando al numero 0586820950. Gli appuntamenti saranno gestiti presso Ufficio Tari di via Marradi 118, Livorno, negli orari di apertura al pubblico: lunedì e venerdì ore 9.00 – 13.00; martedì e giovedì ore 15.30-17.30. Mercoledì: chiuso.