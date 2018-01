Tasse, giù la Tari a cittadini e imprese

Filippo Nogarin – “Per il secondo anno consecutivo la Tari a Livorno calerà. Famiglie, commercianti, imprese e artigiani pagheranno tra l’8 e il 10 per cento in meno circa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, rispetto a due anni fa.

Certo, il lavoro da fare resta ancora molto, ma non possiamo scordarci da dove siamo partiti.

Il costo del servizio effettuato da Aamps è di poco più alto rispetto a quanto si paga in alcune città della toscana e il motivo è semplice: per anni quell’azienda è stata malgestita e utilizzata come ufficio di collocamento.

Troppi dirigenti strapagati, troppi sprechi, nessun tentativo di rendere efficiente il servizio.

Risultato: oltre 40 milioni di euro di debiti.

Dal 2016 il trend è cambiato e tra poco, a un anno dall’omologa del concordato, Aamps pagherà la prima tranche ai creditori: oltre 13 milioni di euro.

Oltre a onorare gli impegni, con la nuova Aamps siamo stati in grado di estendere la raccolta porta a porta a 65mila persone, aumentare la differenziata, raggiungendo punte dell’85%, accantonare le risorse necessarie a spegnere nel prossimo futuro l’inceneritore e allo stesso tempo ridurre le tariffe ai cittadini e alle imprese. Da quest’anno abbiamo abbassato il costo del servizio e i primi benefici si vedono. Il prossimo anno il costo calerà in maniera ancor più significativa e questo ci permetterà di alleggerire sensibilmente le bollette dei livornesi.”