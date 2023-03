Home

9 Marzo 2023

Tassi di interesse, Tenerini (FI): occorre intervenire con misure di salvaguardia per famiglie e imprese

Livorno 9 marzo 2023 – Tassi di interesse, Tenerini (FI): occorre intervenire con misure di salvaguardia per famiglie e imprese

“Rispetto al recente innalzamento dei tassi di interesse, che a detta dell’Europa non sarà l’ultimo, occorre intervenire in modo rapido”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini che aggiunge:

“Condivido le preoccupazione di Visco rispetto alla politica monetaria della BCE, che ha imposto la misura per contrastare l’inflazione.

Tale inflazione, tuttavia, non si è prodotta a seguito di un aumento smisurato dei consumi ma per cause esogene come la guerra in Ucraina e l’innalzamento del costo delle materie prime.

E’ preoccupante che le rate siano aumentate per famiglie e imprese anche del 40%. Dopo la pandemia e l’aumento dei costi energetici il nostro tessuto produttivo rischia di essere messo in ginocchio.

Il Governo deve mettere in atto una serie di interventi di breve periodo ma mirati per salvaguardare micro e piccole imprese nonché le famiglie maggiormente disagiate”.

