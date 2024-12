Cecina (Livorno) 31 dicembre 2024 Tasso alcolemico 1,72, patente ritirata e denuncia per una 46enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno effettuato diversi controlli sulle principali arterie stradali degli utenti della strada per accertare eventuale abuso di alcolici nonché assunzione di stupefacenti di persone alla guida.

Nel corso delle suddette attività, è stata ritirata una patente ad un’automobilista 46nne, controllata alla guida della propria autovettura nel centro di Cecina e sorpresa con tasso alcolemico di 1,72 g/l, molto oltre il limite consentito. Oltre al ritiro immediato della patente, la donna è stata denunciata in stato di libertà all’AG di Livorno per guida in stato ebbrezza alcolica e l’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della successiva confisca.