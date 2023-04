Home

Tau-Livorno 1-1, il solito pareggio senza lode e senza infamia con gli amaranto che non riescono più a trovare il successo

6 Aprile 2023

Livorno 6 aprile 2023 – Tau-Livorno 1-1, il solito pareggio senza lode e senza infamia con gli amaranto che non riescono più a trovare il successo

La partita Tau-Livorno si è conclusa con un pareggio 1-1, senza particolari meriti o demeriti per nessuna delle due squadre. In particolare, il Livorno sembra avere difficoltà a vincere in trasferta.

Tuttavia, in questa occasione gli amaranto si sono dimostrati abili nel pareggiare il vantaggio iniziale di Carcani, grazie al gol di Bamba all’inizio del secondo tempo.

Ad aprire le danze sono stati i padroni di casa, che in un’azione di contropiede sfruttano un pallone perso da Greselin e segnano con un bel sinistro di Carcani.

Il Livorno impiega del tempo a reagire e solo al 37′ sfiora il gol con un destro di Lo Faso che però termina fuori dallo specchio della porta.

Al 49′, invece, è Bamba a fare la differenza: recuperando una palla e presentandosi davanti al portiere, segna il gol che porta il risultato sul 1-1. È il terzo gol stagionale per il giocatore ivoriano, dopo la doppietta contro la Pianese. Il resto della partita non offre grandi emozioni.

