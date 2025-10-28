Tavolo permanente della cultura, giovedì la discussione in consiglio comunale

Home

28 Ottobre 2025

Giovedì 30 ottobre arriva in Consiglio Comunale a firma dei consiglieri di Livorno Civica, la mozione per la creazione di un Tavolo Permanente della Cultura.

Già passata in Commissione cultura, la mozione ora si appresta a essere discussa nel Consiglio Comunale. Siamo contenti che questo avvenga in un momento particolarmente florido e fiorente per le attività culturali livornesi, molti i festival, rassegne ed iniziative culturali sono attive in città attraverso l’impegno costante e determinato di tante realtà locali che sono dei veri e propri presidi sul territorio che diffondono arte e cultura per il benessere della comunità con uno sguardo rivolto, anche all’esterno, ospitando artisti da tutta Italia e non solo per la creazione di reti solide, scambio di saperi e risorse e che, non in ultimo, creano opportunità e posti di lavoro nella nostra città.

A Livorno la crescita qualitativa e l’incremento delle attività è dovuto, sicuramente a una maggior capacità di accesso a bandi e risorse sovra locali, allo sforzo di resistere di alcuni settori minacciati dai tagli del Ministero, dall’attenzione della Regione toscana e del Comune di Livorno affinché si prosegua in una politica di accesso alla cultura per tutte e tutti e a un impegno specifico sulle attività di welfare culturale che tanto possono e riescono a dare in termini di coesione sociale.

Livorno è da sempre conosciuta come la città delle Nazioni, cosmopolita, porto franco, città senza ghetto e dei “mille teatri”, conserva un’identità culturale forte, originale e distinta nel panorama toscano. Una città che ha fatto della sua storia di accoglienza, delle sue comunità religiose, linguistiche e culturali, dei suoi luoghi simbolici e dei suoi modi di dire – fino alla carica ironica e dissacrante del vernacolo – un patrimonio collettivo da riconoscere e valorizzare.

Ma Livorno non può vivere solo nel ricordo del suo passato: oggi più che mai serve uno sguardo rivolto al presente e al futuro. È necessario aggiornare la narrazione sulla città, rileggere la sua identità alla luce dei cambiamenti sociali e culturali, e costruire nuove occasioni di confronto, partecipazione e progettualità condivisa.

Con questo obiettivo riteniamo strategico e fondamentale l’istituzione di un tavolo permanente di ricerca, condivisione e progettazione culturale, promosso a livello istituzionale, che metta in rete le numerose realtà – formali e informali – attive sul territorio. Un luogo stabile di dialogo tra enti, associazioni, cooperative, istituzioni e cittadinanza, per costruire insieme una politica culturale coerente, accessibile e sostenibile.

Negli ultimi anni, anche a seguito della pandemia, molte realtà locali hanno saputo reagire, rafforzando legami, co-progettando su bandi regionali e ministeriali, ottenendo riconoscimenti e finanziamenti significativi, con ricadute reali su quartieri, famiglie e comunità, riuscendo a offrire alla città un policentrismo culturale. Tuttavia, questi sforzi, per quanto virtuosi, non sono sufficienti senza un coordinamento strategico e condiviso.

Le scelte culturali devono diventare territorio di confronto pubblico, spazio di costruzione collettiva. Il patrimonio culturale – materiale e immateriale – non è solo da custodire, ma da rigenerare, facendo crescere nuovi presidi, valorizzando quelli esistenti, e includendo nel sistema anche quelle realtà meno strutturate ma essenziali per la vitalità della città.

Livorno è una città dall’identità porosa, multiculturale per storia e vocazione, che può e deve rafforzarsi anche dal punto di vista economico e progettuale. Un luogo che ha tutti gli strumenti per diventare un laboratorio culturale urbano, capace di tenere insieme la memoria e l’innovazione, il radicamento e l’apertura, la tradizione e la contemporaneità.

Costruire insieme il presente per immaginare il futuro: è questa la sfida culturale che oggi Livorno è chiamata ad affrontare.

I Consiglieri comunali di Livorno Civica:

Giovanni La Sala

Francesca Ricci

Arianna Terreni