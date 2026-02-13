Home

Cronaca

Tavolo sicurezza nelle scuole, Cgil: “tema serio e delicato, che non può essere affrontato con logiche emergenziali”

Cronaca

13 Febbraio 2026

Tavolo sicurezza nelle scuole, Cgil: “tema serio e delicato, che non può essere affrontato con logiche emergenziali”

Livorno, 13 febbraio 2026 Tavolo sicurezza nelle scuole, Cgil: “tema serio e delicato, che non può essere affrontato con logiche emergenziali”

“La Flc-Cgil di Livorno esprime forte preoccupazione in merito alla recente riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (CPOSP) che ha posto al centro le scuole del territorio.

Riteniamo che la sicurezza delle comunità scolastiche sia un tema serio e delicato, che non può essere affrontato con logiche emergenziali o con interventi che rischiano di trasmettere un messaggio di allarme generalizzato.

La scuola è presidio democratico, luogo di formazione, crescita e confronto, non uno spazio da assimilare a contesti di ordine pubblico. Chiediamo che eventuali iniziative siano condivise oltre che con i dirigenti scolastici, con il personale e con le rappresentanze sindacali, nel rispetto dell’autonomia scolastica e del ruolo educativo che la scuola svolge quotidianamente.

La sicurezza si costruisce con investimenti, organici adeguati, supporto psicologico, presenza stabile dello Stato nei territori e valorizzazione del lavoro educativo, non con misure che rischiano di produrre stigmatizzazione o clima di sospetto.

La Flc-Cgil continuerà a monitorare la situazione e a tutelare lavoratrici, lavoratori e studenti, chiedendo trasparenza e confronto”.

Segreteria Flc-Cgil Livorno