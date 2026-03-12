Home

12 Marzo 2026

Tavolo tecnico viabilità Romito e 206, il prefetto soddisfatto del lavoro svolto

Livorno 12 marzo 2026 Tavolo tecnico viabilità Romito e 206, il prefetto soddisfatto del lavoro svolto

Si è tenuta in Prefettura una nuova riunione del tavolo permanente di monitoraggio sulla viabilità, istituito dal Prefetto Giancarlo Dionisi, dedicato all’andamento del traffico e alle condizioni di sicurezza lungo la SS1 Aurelia nel tratto del Romito e la Strada Regionale 206.

Alla riunione hanno partecipato l’Assessora alla mobilità del Comune di Livorno, Giovanna Cepparello, i rappresentanti dei Comuni di Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Castellina Marittima e Santa Luce, le Province di Pisa e Livorno, la Polizia Stradale, il Presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda, le associazioni CNA e Confartigianato, oltre ai rappresentanti di ANAS e SAT.

Nel corso dell’incontro è stato condiviso l’orientamento a rendere permanente l’interdizione ai mezzi pesanti sulla SS1 Aurelia nel tratto del Romito, misura ritenuta necessaria per garantire maggiori condizioni di sicurezza su un tratto particolarmente delicato.

Per quanto riguarda la SR 206, attualmente riaperta al traffico dei mezzi pesanti con scadenza 15 aprile, le Province di Pisa e Livorno procederanno a una ricognizione delle criticità e degli interventi necessari per la messa in sicurezza della strada, al fine di quantificare le risorse necessarie e formulare una richiesta di finanziamento alla Regione Toscana. Il tavolo tornerà a riunirsi il 14 aprile per valutare l’eventuale prosecuzione dell’apertura della strada ai mezzi pesanti e possibili limitazioni nel periodo estivo.

Nel corso della riunione ANAS ha inoltre comunicato che entro un mese verrà riposizionata la barriera di protezione originale alla curva del Boccale, consentendo la rimozione dei New Jersey e il ripristino della piena fruibilità di quel tratto della viabilità costiera.

«Sono particolarmente soddisfatto del lavoro di questo tavolo – ha dichiarato il Prefetto Giancarlo Dionisi – che ho fortemente voluto circa un anno fa e che sta producendo risultati concreti grazie alla collaborazione tra istituzioni e operatori economici. L’obiettivo è trovare il giusto equilibrio tra sicurezza stradale, tutela del territorio ed esigenze delle imprese».

Il Prefetto ha inoltre richiamato l’attenzione sulla necessità di interventi strutturali sulla SR 206.

«Ci aspettiamo che anche la Regione Toscana faccia la propria parte. Attraverso le Province verrà effettuata un’analisi puntuale delle criticità e dei finanziamenti necessari per gli interventi di messa in sicurezza. La sicurezza stradale non può attendere oltre».

L’Assessora alla mobilità del Comune di Livorno, Giovanna Cepparello, ha definito l’incontro «una riunione costruttiva», sottolineando l’impegno a interloquire con la Regione Toscana sulla manutenzione della SP 206 e a proseguire il confronto tra gli stakeholder per formulare una proposta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui pedaggi dell’A12 nel tratto Collesalvetti–Vada, oggi molto elevati e tali da spingere parte del traffico su infrastrutture non idonee.