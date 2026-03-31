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Cronaca

Disabilità

Taxi ed NCC per disabili, interpellanza Lega e risposta amministrazione

Disabilità

31 Marzo 2026

Taxi ed NCC per disabili, interpellanza Lega e risposta amministrazione

Livorno 31 marzo 2026 Taxi ed NCC per disabili, interpellanza Lega e risposta amministrazione

Il Gruppo Lega al Comune di Livorno aveva presentato lo scorso 26 novembre 2025 un’interpellanza al Sindaco per conoscere il numero complessivo delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC attive sul territorio comunale, con particolare attenzione alla dotazione di mezzi attrezzati per il trasporto di persone con disabilità. L’atto nasceva dalla constatazione che il diritto alla mobilità è un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e deve essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni fisiche o sensoriali.

L’interpellanza sottolineava come numerose segnalazioni di associazioni di categoria e cittadini evidenziassero le difficoltà riscontrate dalle persone con disabilità motoria nel reperire mezzi idonei al loro trasporto in tempi ragionevoli, e come l’accessibilità del servizio taxi e NCC rappresenti un indicatore di civiltà e un requisito indispensabile per una città inclusiva e turisticamente accogliente come dovrebbe essere Livorno. Si chiedeva, in particolare, quante licenze fossero dedicate al trasporto di soggetti con disabilità, quanti mezzi attrezzati con pedane o sollevatori omologati fossero effettivamente in circolazione, e quali azioni l’Amministrazione intendesse intraprendere qualora i numeri si fossero rivelati insufficienti.

Discussa in Sesta Commissione nella seduta del 30 marzo 2026, l’interpellanza ha trovato risposta da parte dell’Amministrazione. L’Assessore alla Mobilità Giovanna Cepparello ha comunicato che le licenze attualmente in essere sono 60 per i taxi e 3 per gli NCC, ma nessuna di queste dedicata a mezzi per disabili. Ha inoltre annunciato che l’Amministrazione sta predisponendo un bando per 3 nuove licenze taxi riservate esclusivamente a mezzi per il trasporto di persone con disabilità, con la precisazione che i veicoli assegnati non potranno successivamente essere modificati nella loro destinazione d’uso. A seguire, sarà emanato un ulteriore bando per licenze NCC per mezzi speciali come il precedente dei taxi.

“Sono soddisfatto delle risposte ottenute – ha dichiarato il capogruppo Lega Carlo Ghiozzi – perché garantire l’accessibilità al trasporto per i cittadini con disabilità è un segno di civiltà. Vigileremo con attenzione sull’iter del bando, con la speranza che non vada deserto a causa degli alti costi di realizzazione di questo tipo di veicoli specializzati.

Ghiozzi ha poi rivolto un appello affinché anche il bando per le licenze NCC dedicate al trasporto di persone con disabilità venga emanato nel più breve tempo possibile, sottolineandone la rilevanza strategica per la città: “Questo servizio è richiesto in modo crescente dai turisti, in particolare da chi arriva in crociera o alloggia negli alberghi della città e desidera visitare la Toscana in modo accessibile. Come già evidenziato nell’interpellanza, l’accessibilità del servizio taxi e NCC è un requisito indispensabile per una città turisticamente accogliente: Livorno vuole posizionarsi come destinazione turistica di qualità e non può più soprassedere su questo tema.

Il Gruppo Lega continuerà a monitorare l’avanzamento delle procedure, pronto a intervenire qualora i tempi dovessero allungarsi ingiustificatamente.