TCE, a Vada trionfa l’ex campione italiano Roy Fabbri

11 Luglio 2023

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 11 luglio 2023 – TCE, a Vada trionfa l’ex campione italiano Roy Fabbri

Il tennistavolo sbarca nuovamente a Vada in una giornata afosa vicino allo splendido mare etrusco, ricco di belle partite e premi gastronomici, all’insegna della competizione ma anche del divertimento.

Domenica 9 luglio, si è tenuto a Vada il secondo torneo TCE di tennistavolo; un open 4000 con più di cento visitatori e trentadue atleti a contendersi il titolo.

Un podio di tutto rispetto che ha visto l’On. Tenerini premiare il primo classificato Roy Fabbri, classe 70, ex seconda categoria, già Campione Italiano e numero 86 del ranking italiano negli anni 90.

Ha partecipato all’evento anche l’assessore al turismo Beniamino Franceschini che ha premiato il secondo classificato, il quindicenne Christian Lafragola.

L’atleta Roy Fabbri ha alzato la coppa oro, dopo aver sconfitto in una finale da “serie A” Christian Lafragola. Terzo posto meritatissimo per l’atleta Dante Lenza e Gianni Trancucci, rispettivamente testa di serie numero 1 e 2 del torneo.

Un plauso a tutti i pongisti che si sono messi in gioco di prima mattina e hanno contribuito a rendere l’atmosfera lieta e sportiva per tutto il pomeriggio, con la sottolineatura per Francesco Guelfi e Walter Musto, che con un’ottima prestazione si sono fermati ai quarti di finale e per Franco Ceccanti arrivato agli ottavi, un ottima prestazione, frutto di duro allenamento.

Bene anche Luigi Bagnoli, Valerio Andolfi, Vincenzo Brogi e Bernardo Fonti, che non hanno superato il girone eliminatorio, ma hanno dato segnali importanti di crescita, bene auguranti per il futuro. Segno di come il vivaio del Tennistavolo Costa degli Etruschi stia tirando fuori atleti pronti e vogliosi di fare bene. Importate il supporto costante e competente del campione italiano 2023 di quinta categoria Raoul Fabbri e dell’istrutture, sempre presente, Fabrizio Ciampi.

Non hanno partecipato al Torneo, ma sono pilastri di questo gruppo Stefano Carmignoli, che insieme a Guelfi hanno organizzato questo importante evento, Matteo Cavicchioli, Giorgio Casini e Daniele Pacchini fermi a causa di un infortunio e Pasquale Cerrone nuovo acquisto.

