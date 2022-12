Home

TDS vs Libertas, la sfida dei giganti seduti. Non perderti l'appuntamento del 21 dicembre

20 Dicembre 2022

TDS vs Libertas, la sfida dei giganti seduti. Non perderti l’appuntamento del 21 dicembre

LA SFIDA DEI GIGANTI SEDUTI: LIBERTAS E TDS IN CAMPO INSIEME MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE AL PALAMACCHIA ALLE 21

Livorno 19 dicembre 2022

La Libertas Livorno 1947 e la TDS – Toscana Disabili Sport Livorno sono lieti di invitare gli appassionati di basket e tutta la comunità sportiva cittadina all’evento di beneficenza ‘LA SFIDA DEI GIGANTI SEDUTI’, partita di esibizione di basket in carrozzina che si terrà Mercoledì 21 dicembre alle ore 21 al PalaMacchia anziché alle 20 al PalaBastia come comunicato in un primo momento.

Sullo storico parquet di Via Allende i giocatori della Libertas si siederanno sulla sedia a rotelle per affrontare gli amici della TDS che partecipano al campionato di Serie B di basket in carrozzina.

L’ingresso è gratuito. All’interno del palasport sarà effettuata una raccolta fondi ad offerta libera. Il ricavato sarà interamente devoluto alla TDS.

I due club sottolineano l’importanza e la connotazione sociale della manifestazione. Per questo motivo Libertas e TDS auspicano una massiccia presenza di pubblico all’evento.

