Teatri d’Autunno 2021. Dall’ 8 al 17 ottobre presentazioni di libri, spettacoli teatrali, workshop, cinema, arte

6 Ottobre 2021

Livorno 6 ottobre 2021

E’ stato presentato a Palazzo Comunale “Teatri d’Autunno” edizione 2021, rassegna che segna la riapertura del Centro Artistico il Grattacielo dopo oltre un anno di stop dovuto alla pandemia.

Intervenuti alla conferenza stampa, presieduta dall’assessore alla Cultura Simone Lenzi, Eleonora Zacchi (direttrice Centro Artistico il Grattacielo), Matteo Rosini (Mondadori), Raffaello Gaimari (Kinoglaz).

Il festival, realizzato col contributo del Comune di Livorno, di Fondazione Livorno e in collaborazione con Mondadori, Kinoglaz e Mercato delle Vettovaglie, strizza l’occhio ai linguaggi contemporanei, pur declinati in maniere differenti. Dieci giorni (8-17 ottobre) tra presentazioni di libri, spettacoli teatrali, workshop e seminari, cinema, conferenze e una mostra di pittura permanente. L’inaugurazione, che prevede un brindisi “ideale” e il vernissage dell’esposizione pittorica di Giorgia Madiai, è fissata per venerdì 8 ottobre alle ore 18. La tematica del festival gira intorno alla parola “Oltre”. Un’idea che va oltre i confini, oltre i limiti imposti dalla pandemia; riporta la gente oltre le mura, all’interno dello spazio teatrale. E oltre alla storica struttura di via del Platano, il Festival esplora altre due location: Piazza XX Settembre e il Mercato Centrale delle Vettovaglie.

Esprimo il mio apprezzamento – ha dichiarato l’assessore Lenzi – per questo festival che potenzia l’offerta culturale cittadina in questa stagione dell’anno, destagionalizzando l’idea che a Livorno si fanno iniziative solo d’estate. Si tratta di appuntamenti di qualità, numerose e varie, con grande attenzione al contemporaneo e alla sperimentazione anche tecnologica”.

«Abbiamo cercato di intercettare realtà giovani, emergenti, capaci, che avessero uno sguardo verso la tradizione declinata in linguaggio contemporaneo – dice Eleonora Zacchi, direttrice del Centro Artistico Il Grattacielo – E altri che avessero invece un linguaggio contemporaneo più spinto, autentici sperimentatori. Una volontà di rompere gli schemi, la necessità di trovare qualcosa che stesse nel concetto. Spingerci “oltre”. Il punto di partenza di un percorso. La creazione di uno spazio provvisto di una tecnologia diversa lo conferma. Noi abbiamo la fortuna di avere un centro con due sale che interagiscono e offrono la possibilità di proporre due mood diversi: contemporaneo e tradizionale. Viviamo uno spazio non definito, che si presta ad avere più forme; lo dobbiamo rispettare. L’architettura di un posto ne contamina l’arte».

segreteria@ centroartisticoilgrattacielo. it, cel 3407550530 (WhatsApp)

Per assistere agli eventi all’interno delle sale teatrali e del Mercato Centrale delle Vettovaglie è necessario esibire il Green Pass

Teatri d’Autunno 2021 Programma giornaliero

Venerdì 8 Ottobre

ore 18.30 Teatro Foyer

Presentazione Libro “I diari della Mascherina” di Marco Bennici Portoseguro editore, 2021. L’autore sarà introdotto da Antonio Celano e Claudia Pavoletti.

ore 21.00 Teatro Sala Beckett

Performance pittorico-musicale “Blu” di Giorgia Madiai e “Sentire i colori che suonano. Feedback emotivo tra musica e immagini” di Luigi Agostini

ore 21.30 Teatro Sala Davanzati

Spettacolo Teatrale “VOCI DI DONNE – LETTERE A MASCAGNI” di e con Eleonora Zacchi voce recitante Riccardo de Francesca voce cantante Chiara Marchetti Montaggio Audio: Alessio Colombini Scenografie: Giorgia Madiai Produzione: Centro Artistico il Grattacielo in collaborazione con Contrada Badessa

Sabato 9 Ottobre

ore 18.30 Teatro Foyer

Presentazione libro “Manù e Michè” di Francesco Niccolini Mondadori, 2021 L’autore sarà introdotto da Simone Fulciniti e Fabrizio Brandi

ore 20.30 Vettovaglie Mercato Centrale

Spettacolo Teatrale Tournée da bar in “MACBETH” da William Shakespeare Con Irene Timpanaro, Marco De Francesca Musiche di Tiziano Cannas Aghedu Accompagnamento musicale dal vivo di Roberto Dibitonto Traduzione e adattamento Davide Lorenzo Palla Scenografia Michele Ciardulli Costumi Anna Coluccia Regia Riccardo Mallus Produzione TDB

Domenica 10 Ottobre

ore 17.00 Piazza XX settembre

Laboratorio Teatro aperto alla cittadinanza condotto dagli operatori del Centro Artistico Il Grattacielo

ore 18.30 Teatro Foyer

Presentazione libro “L’edera. Per un’etica rampicante nello spettacolo.” di Collettivo “Itaca Etica” Edizionicorsare Uno degli autori Andrea Cramarossa sarà introdotto da Simone Fulciniti

Ore 21.00 Teatro Sala Davanzati

Spettacolo Teatrale Teatro delle Bambole in “LA MITE” dall’omonimo racconto di Fëdor Michajlovič Dostoevskij

Cura della drammaturgia: Andrea Cramarossa. Canto della scena: Federico Gobbi. Canto dell’allestimento e della regia: Andrea Cramarossa.

Lunedì 11 Ottobre

ore 17.00 Piazza XX settembre

Laboratorio Teatro aperto alla cittadinanza condotto dagli operatori del Centro Artistico Il Grattacielo

Martedì 12 Ottobre

Ore 21.00 Teatro Sala Davanzati

Cinema A cura del Circolo del Cinema Kinoglatz

“DUNE”

Regia di David Lynch Con Kyle MacLachlan e Francesca Annis.

1984 |Fantascienza, 104 min.

Mercoledì 13 Ottobre

ore 18.30 Teatro Foyer

Presentazione libro “La tempesta indù” di Ana García Bergua Vittoria Iguazu Editora L’autrice sarà presentata dall’editore Riccardo Greco e dalla traduttrice Lucia Lorenzini

ore 20.00 Sala Beckett

Workshop “DANZA, YOGA, SUONO: ascolti e frequenze in movimento”

condotto da Sara Marasso danzatrice, coreografa, insegnante Iyengar Yoga con interventi del contrabbassista Stefano Risso

Giovedì 14 Ottobre

Ore 21.00 Teatro Sala Davanzati

Cinema A cura del Circolo del Cinema Kinoglatz Prima Visione “JODOROWSKY’S DUNE”

Regia di Frank Pavich Con Alejandro Jodorowsky, Michel Seydoux, H.R. Giger, Chris Foss (II), Brontis Jodorowsky Richard Stanley.

2013 |Documentario, 90 min.

Venerdì 15 ottobre

Ore 20.00 Teatro Sala Davanzati

Conferenza “Reunion 1968. John Cage, Duchamp e le avanguardie.” Con Marco Lenzi Partecipa l’Assessore alla Cultura Simone Lenzi

Ore 21.00 Teatro Sala Davanzati

Teatro danza “WALL DIALOGUE RESISTANCE”

Concept e direzione artistica : Sara Marasso and Stefano Risso Corpografia e danza: Sara Marasso Sound design, live music e video: Stefano Risso Voce in prestito: Michele Di Mauro Light design:Il Cantiere Management: Giovanna Gosio Produzione IL CANTIERE con il supporto di: RE-Union Lisbon/ DevirCapa Centro Artes Performativas do Algarve, Faro Teatri di Vita, Bologna Margine Operativo, Rome

Sabato 16 ottobre

ore 18.30 Teatro Foyer

Rassegna di 3D soundscape composition composte o selezionate da Luigi Agostini Sound Designer

ore 19.30 Teatro Sala Beckett

Performance artistica “CAGE’S REUNION”

Progetto a cura di Francesco Michi e Maurizio Montini Progettazione realizzazione hardware Maurizio Montini Coordinazione musicale Francesco Pellegrino

Musicisti: Pietro Michi Maurizio Montini Francesco Pellegrino Andrea Venturoli

Domenica 17 ottobre

ore 17.00 Piazza XX settembre

Laboratorio Teatro aperto alla cittadinanza condotto dagli operatori del Centro Artistico Il Grattacielo

ore 21.30 Teatro Sala Davanzati

Spettacolo Teatrale “FAME MIA – QUASI UNA BIOGRAFIA”

di e con ANNAGAIA MARCHIORO in collaborazione con GABRIELE SCOTTI allestimento scenico di MARIA SPAZZI costumi ERIKA CARRETTA regia di SERENA SINIGAGLIA Produzione AGIDI

