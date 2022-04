Teatro delle Commedie, asta pubblica di concessione. Come partecipare

Livorno 4 aprile 2022

Il Comune di Livorno ha pubblicato il bando per l’affidamento in concessione, per la durata di nove anni, del Teatro delle Commedie e della relativa sala prove.

L’affidamento avverrà tramite asta pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo del canone annuo a base d’asta è di €. 22.897,46 oltre Iva.

Le offerte dovranno pervenire al Comune di Livorno entro e non oltre le ore 13.00 del 27 aprile 2022, secondo le modalità dettagliate nel bando.

L’asta pubblica si terrà il 28 aprile 2022 alle ore 9.30.

Il bando di gara è consultabile integralmente su questo sito, sezione “Gare”, pagina “Aste“.