Teatro, Santomauro One Man Show con “Fake Club” e “Like”

8 novembre 2019

Parte da Livorno la Tournée Teatrale 2019 2020 del vulcanico attore livornese

Livorno 08 novembre 2019 – Stefano Santomauro, attore e autore livornese, in questi ultimi anni è riuscito a farsi largo ed a ritagliarsi uno spazio nel vasto panorama teatrale italiano con passione ed originalità. I suoi due spettacoli di Stand Up Comedy “Fake Club” e “Like”, infatti, sono stati visti, in due anni, da oltre 15.000 spettatori in tutta Italia: dal Friuli alla Campania sono stati davvero molti i SoldOut che hanno seguito Santomauro nelle ultime Stagioni Teatrali.

Grazie all’ormai collaudata collaborazione con Francesco Niccolini, coautore di entrambi gli spettacoli di Santomauro, e collaboratore di artisti di fama nazionale (Marco Paolini, Alessio Boni, Amanda Sandrelli, Simone Cristicchi e molti altri), i due spettacoli “Fake Club” e “Like” hanno avuto un grandissimo successo di critica e pubblico nei tanti festival nazionali andati in scena, ricevendo premi e riconoscimenti importanti.

Stefano Santomauro riparte con la nuova Tournée Teatrale 2019-2020 proprio dalla sua Livorno riproponendo, a grande richiesta, i due spettacoli al Nuovo Teatro delle Commedie che produce e sostiene Santomauro in questa esperienza vincente.

Due weekend, dunque, all’insegna della risata intelligente con un sottofondo di riflessione e informazione che non mancano mai nei monologhi di Stefano Santomauro: si parte Sabato 9 Novembre, ore 21,30 con “Fake Club”, Stand Up Comedy che affronta il delicato e attuale tema delle Fake News con particolare riferimento al mondo dell’informazione online, alle pubblicità mirate passando per Hitler, Trump e Van Gogh.

Si continua poi Sabato 16 Novembre, ore 21,30 con “Like”, lo spettacolo recensito da La Stampa come “Una Stand Up Comedy assolutamente da non perdere!”, dove Santomauro disintegra il mondo dei sociale e fotografa, in maniera assolutamente intelligente e cinica, quello che siamo diventati con l’utilizzo crescente degli smartphone. La Tournée di Santomauro poi continuerà per tutto l’anno toccando città come Torino, Firenze, Roma, Cagliari, Arezzo, Lucca e molte altre.

Ma i progetti del vulcano Santomauro non si fermano: in attesa di vederlo in tv su Canale Arte come protagonista nel docufilm “La Grande Gelata” prodotto dal St. Pauli Theter di Amburgo, sta scrivendo anche il nuovo spettacolo di Daniela Morozzi, in collaborazione con l’attrice fiorentina e Matteo Marsan, dal titolo “Da Consumarsi Preferibilmente in Equilibrio” che debutterà a Gennaio 2020 al Puccini d Firenze per poi partire in una lunga Tournée e sta lavorando alla nuova Stand Up Comedy: “Con Francesco Niccolini stiamo cominciando a lavorare al nuovo testo “Sex, dalla foglia di fico al porno” che vedrà la luce nell’autunno del 2020 e dove racconteremo il sesso nella storia: come è cambiato, cosa è diventato e cosa ci è successo. E’ un tema bellissimo e sono sicuro che lo spettacolo ci darà un sacco di soddisfazione!”.

Per tutte le info sugli spettacoli di Stefano Santomauro al Nuovo Teatro delle Commedie visitate il sito www.stefanosantomauro.it, www.nuovoteatrodellecommedie.it