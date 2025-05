Teatro Vertigo: I TheGalex festeggiano il primo compleanno con uno show tra musica e risate

Home

28 Maggio 2025

Il prossimo 30 maggio alle ore 21, il Teatro Vertigo di Livorno si accenderà di energia, risate e musica per celebrare il primo compleanno dei TheGalex, il collettivo comico che sta conquistando i social con i suoi video esilaranti e la sua ironia tutta livornese.

Nati come progetto digitale, i TheGalex hanno rapidamente fatto breccia nel cuore del pubblico grazie a contenuti originali, sketch comici e una vena satirica che strizza l’occhio alla cultura pop e alla quotidianità livornese. Sui loro canali social contano migliaia di follower affezionati che ogni settimana aspettano nuovi video e dirette piene di sorprese.

Per festeggiare questo primo anno di attività, i TheGalex porteranno in scena uno spettacolo dal vivo con un cast ricchissimo di ospiti: sul palco saliranno Alelomu88, Giada Robin, Alessio Palagi, Marco Conte, Alessio Pianigiani, Matteo Ghiribelli, Valentina Caturelli e Valerio Simonelli, per una serata dove la comicità incontrerà la musica in un mix esplosivo.

Un appuntamento imperdibile per chi ama ridere, cantare e condividere emozioni dal vivo. I biglietti sono già prenotabili al numero 0586 210120 (anche con messaggio in segreteria) oppure un whatsapp al 3805842291.

Non mancate: 30 maggio, ore 21, Teatro Vertigo. I TheGalex vi aspettano per festeggiare insieme!