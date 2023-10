Home

Attualità

Tech with her 2023, Tenerini (FI): Importante occasione per ribadire l’urgenza di politiche che colmino il gender gap

Attualità

4 Ottobre 2023

Tech with her 2023, Tenerini (FI): Importante occasione per ribadire l’urgenza di politiche che colmino il gender gap

Roma 4 ottobre 2023 – Tech with her 2023, Tenerini (FI): Importante occasione per ribadire l’urgenza di politiche che colmino il gender gap

“Ho partecipato all’evento “Tech with Her 2023: startup, donne e crescita”, l’iniziativa, promossa da SDA Bocconi School of Management e Huawei; dedicata all’imprenditoria femminile. L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire a donne di tutte le età gli strumenti e le competenze digitali utili allo sviluppo del proprio progetto imprenditoriale.

E’ stata un’importante occasione per ribadire quanto sia urgente colmare il gender gap nel mondo del lavoro in generale e nel mondo della tecnologia e dell’economia digitale in particolare”.

Lo dichiara la deputata di forza Italia Chiara Tenerini che aggiunge:

“ Oggi in Italia solo il 15% dei laureati nelle materie scientifico-tecnologiche è donna, un gap con origini anche culturali. Ha radici molto lontane ma deve essere ridotto con le opportunità delle nuove professioni e del riskilling di quelle tradizionali.

Il divario digitale rappresenta quindi il nuovo volto della disuguaglianza di genere.

Nel settore tecnologico le donne non solo occupano meno posizioni, ma affrontano anche un divario retributivo del 21%.

Un cambiamento radicale in merito, in tutti i contesti sociali, può avvenire solo partendo da un diverso approccio culturale ed una formazione adeguata sin dalla scuola primaria.

La politica ha il dovere di intervenire al fine di promuovere una cultura che miri a fornire alle donne una maggiore consapevolezza sulle prospettive di sviluppo e realizzazione personale delle discipline Stem ma allo stesso tempo occorre agire sull’implementazione di programmi di Diversity and Inclusion e politiche avanzate di welfare che facilitino il worklife balance”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin