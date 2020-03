Home

Tecla, ad un mese da Sanremo il brano 8 marzo entra nella top ten Airplay

8 marzo 2020

Piombino (Livorno) 8 marzo 2020 – A un mese dalla sua partecipazione al 70° Festival di Sanremo, dove si è classificata seconda nella categoria Nuove Proposte, la giovane artista conquista la Top Ten col video del suo brano, già premiato con il Soundies Awards per il miglior videoclip girato in terra ligure (per la regia di Gaetano Morbioli) consegnato direttamente dal presidente della regione Liguria Giovanni Toti.

La canzone di Tecla ha come titolo la data della Festa della Donna che si festeggerà proprio questa domenica, 8 marzo. Ed è infatti un brano che celebra le donne e la loro forza nell’affrontare la vita di ogni giorno, anche nei momenti più duri.

Scelto personalmente dalla stessa Tecla per il valore del tema trattato, il brano attinge musicalmente alla tradizione melodica e poetica della canzone italiana, e che la giovanissima artista affronta con garbo, delicatezza e maturità vocale.

Il brano “8 marzo” (etichetta Rusty Records, prodotto da Diego Calvetti) è stato scritto da Piero Romitelli e Rory Di Benedetto, mentre i compositori della parte musicale sono Piero Romitelli, Rory Di Benedetto, Emilio Munda, Rosario Canale e Marco Vito.