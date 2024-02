Home

Elba

29 Febbraio 2024

“Tecnico Malato, tutte le mammografie saltano all’Elba”, Landi: Inaccettabile

Portoferraio (Livorno) 29 febbraio 2024 – “Tecnico Malato, tutte le mammografie saltano all’Elba”, Landi: Inaccettabile

“Portoferraio, mancano i tecnici di radiologia, rimandate a casa una trentina di elbane che dovevano effettuare lo screening mammografico”

Landi (Lega): inaccettabile. Regione e Asl rispondano di disservizi

“La sanità sull’Isola d’Elba continua a mostrare le sue falle. Disservizi di varia natura segnalati da tempo, ma senza che Regione ed Asl forniscano risposte adeguate. L’ultimo stamani, quando all’ospedale di Portoferraio erano in agenda circa una trentina di screening mammografici.

Tutti saltati a causa dell’assenza per malattia dei già pochi tecnici di radiologia.

Esami che avrebbero potuto essere svolti se solo fosse stato chiesto supporto al continente. Soluzione non percorsa perché, a quanto pare, non sanno come coprire la spesa, se con il Progetto Elba o con l’attività aggiuntiva.

Il risultato è che le donne sono state rimandate indietro, alcune per la seconda, terza o addirittura quarta volta.

Una situazione inaccettabile e che dà la misura di quanto sia tenuta in considerazione l’Isola d’Elba dal punto di vista sanitario. Siamo stanchi delle promesse, delle passerelle e dell’improvvisazione: la popolazione elbana ha gli stessi diritti di chi vive sul continente.

Nel corso della legislatura ho presentato numerosi atti per sollecitare azioni concrete, alcuni dei quali approvati dal Consiglio regionale.

Ma senza seguito da parte della Giunta regionale e della Asl. Mancanze di cui dovranno rendere conto rispondendo alla prossima interrogazione, nella quale chiederò ragione anche del grave disservizio di stamani”.

Così il consigliere regionale della Lega Marco Landi

