Home

Eventi

TEDxLivornoSalon, tre iniziative in tre teatri della città

Eventi

14 ottobre 2019

TEDxLivornoSalon, tre iniziative in tre teatri della città

Da ottobre a giugno 2020, TEDxLivorno

Tre iniziative in tre teatri della città

Livorno, 14 ottobre – Da ottobre 2019 a giugno 2020 si terranno presso i teatri The Cage, Vertigo e 4Mori tre eventi di “TEDxLivornoSalon”, tre conferenze su tematiche diverse con la presenza di leader innovatori.

Gli eventi, organizzati dall’associazione culturale Livorno 2020, hanno il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno.

Si svolgeranno a partire dal 17 ottobre quando il teatro The Cage ospiterà il primo incontro sul tema “la creatività ed innovazione”; il secondo si terrà al teatro Vertigo nel dicembre di quest’anno e tratterà le tematiche delle donne dal titolo “ Why us”, infine l’ultimo appuntamento in programma sarà a giugno 2020 al Teatro 4 Mori dal titolo “ Si riparte”.

Il tutto organizzato e gestito in modo autonomo e indipendente dall’associazione culturale Livorno 2020. Si tratta di conferenze con leader innovatori invitati ad esporre “ idee che migliorano il mondo”, utili alla crescita della comunità. Gli eventi vengono registrati, tradotti e pubblicati in oltre 100 lingue sui canali Youtube, Ted e Tedx.

“Ricordo come sono entrato in contatto con Tedx” ha detto il sindaco Salvetti “Due giorni dopo le elezioni sono stato invitato ad un evento Tedx al quale partecipavano aziende livornesi e startup, che già avevo visitato durante la campagna elettorale ed ho capito che nella nostra città siamo al top della creatività . Mi sono fatto l’idea che nel guardare la Livorno del futuro, le componenti di confronto come propone Tedx, devono essere essenziali nella nostra programmazione. Ben vengano appuntamenti di questo genere” ha aggiunto il Sindaco “che a Livorno si stanno svolgendo in teatri, luoghi, per definizione, legati alla fantasia ed alla creatività. Sono molto contento che uno dei prossimi incontri Tedx sarà interamente dedicato alle donne, che possiedono estro, fantasia ed inventiva e dal loro lavoro ci guadagniamo tutti”.

I Tedx attivi in Toscana sono a Livorno, Lucca, Firenze, Empoli, Pistoia e Pisa.

Il prossimo incontro Tedx del 17 ottobre al teatro The Cage sarà sul tema “creatività ed innovazione”. E’ un evento gratuito che consiste nella proiezione di TED talks su innovazione, imprenditorialità, creatività, tecnologia. La proiezione sarà seguita da un dibattito aperto con ospiti del settore che risponderanno alle domande del pubblico.

L’incontro di dicembre, interamente dedicato alle donne, è un evento a pagamento che prevede l’intervento di 3, 4 relatrici dopo una sessione di video in diretta live-straeming dal TEDWomen. WHY US è una domanda aperta di una donna ad altre donne e non solo per valorizzare il ruolo della donna nell’avanziamento del progresso dell’umanità.

Quello previsto per il mese di giugno è un vento, anch’esso a pagamento, e consiste in una conferenza multidisciplinare che nell’arco del pomeriggio alterna circa 10 interventi di relatori locali, nazionali e internazionali a proiezioni di video TED. Il tema è “si riparte” per sottolineare l’importanza della capacità di adattamento in un contesto di rapida evoluzione.

Obiettivo di TEDxLivornoSalon è valorizzare le eccellenze del territorio, diffondere idee di valore che migliorano il mondo e stimolano il cambiamento nella vita delle persone , favorire il networking.

“La possibilità di condividere le idee funziona se si inserisce all’interno di un format” ha dichiarato l’assessore alla cultura Simone Lenzi “Tedx ha un format fruibile e generatore di un confronto. Noto con piacere che a Livorno sia diventato importante. Situazioni di questo tipo servono a gettare semi dai quali nasce sempre qualcosa. In una prospettiva di visione futura, Tedx è una manifestazione a cui porre attenzione”.