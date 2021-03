Home

27 Marzo 2021

Tegola in casa Jolly Acli Basket Livorno. Tea Peric si infortuna in allenamento: per lei stagione finita

Livorno 27 marzo 2021

Proprio alla vigilia di alcune partite fondamentali (in primis quella di domenica, ore 18, sul campo della Feba Civitanova Marche), arriva la notizia che nessuno si attendeva e che nessuno avrebbe mai voluto sentire.

Nel corso dell’allenamento settimanale del mercoledì Tea Peric ha subito un serio infortunio.

«Gli esami strumentali – spiega il GM Paolo Paoli – hanno evidenziato un problema ai legamenti del ginocchio destro.

Il responso della risonanza magnetica che ci è stato comunicato questa mattina, purtroppo non lascia speranze.

Per lei stagione finita». Un fulmine a ciel sereno, che ha disorientato l’ambiente rosablù.

Con Peric la squadra perde un elemento fondamentale.

La giocatrice con la sua grinta, il suo entusiasmo, la sua voglia di vincere, aveva di fatto trasformato la squadra in un team in grado di giocarsela con tutte le avversarie e i risultati delle partite in cui è scesa in campo stanno lì a dimostrarlo.

Adesso per Orsini e compagne è il momento di andare a muso contro contro la sfortuna ed estrarre dal cilindro tutte le risorse disponibili, e magari qualcosa di più.

«Dispiace enormemente per Tea – commenta amaramente Marco Pistolesi – che si era calata perfettamente nella nostra realtà, con grande umiltà e disponibilità.

Ha dimostrato, al di là delle capacità da giocatrice, importanti qualità umane.

La sua forza di volontà la farà tornare più forte di prima, di questo ne sono certo.

Ovvio che è un brutto colpo per noi. Gli infortuni però sono parte dello sport, e noi tutti insieme dobbiamo reagire e dare il 300 per 100.

Tea è stata indispensabile nella costruzione della nostra identità, identità che adesso ci terremo stretta.

Le ragazze hanno le facce giuste. Un abbraccio di cuore e un grande in bocca al lupo a Tea, da parte di tutti».

