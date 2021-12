Home

Telethon, aiuta la ricerca con i cuori di cioccolata, ecco dove trovarli

12 Dicembre 2021

Telethon, aiuta la ricerca con i cuori di cioccolata, ecco dove trovarli

Livorno 12 dicembre 2021 – Telethon, aiuta la ricerca con i cuori di cioccolata, ecco dove trovarli

In occasione della maratona Telethon che si svolge dal 12 al 19 dicembre saranno distribuiti nelle piazze d’Italia i cuori di cioccolato per raccogliere i fondi necessari alla ricerca per la cura delle malattie genetiche rare.

A Livorno, i cuori di cioccolato si troveranno:

presso tutte le edicole aderenti al sindacato Sinagi il 19 dicembre

Al centro commerciale fonti del corallo il 18 e 19 dicembre

presso i negozi la Spica in piazza Attias e Principe in corso amedeo .

