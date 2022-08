Home

8 Agosto 2022

“Tempesta” su Livorno, tuoni e fulmini nelle prime ore della mattina ma poi due gocce d’acqua (Foto)

Livorno 8 agosto 2022 – “Tempesta” su Livorno, tuoni e fulmini nelle prime ore della mattina ma poi due gocce d’acqua

Tanto tonò che piovve. II proverbio antichissimo e già era conosciuto presso gli antichi Greci, non ha avuto i risultati sperati.

Chi sperava nella pioggia che In questi mesi di temperature roventi con l’emergenza idrica e moltissimi incendi sperava nella pioggia per migliorare la situazione sarà certamente rimasto deluso.

E’ tutta la mattina che su Livorno ci sono nubi nere, si sentono tuoni e si vedono fulmini (come si può vedere anche dalle foto di Paolo Mura), sembrerebbe uno scenario da allerta meteo con tanta pioggia (come ormai da tempo la protezione civile ci ha abituati) e invece.. nonostante continui da qualche ora a tuonare in terra sono cadute poche gocce d’aqua, praticamente niente.

L’unica nota positiva di questo temporale estivo è il calo delle temperature di qualche grado. Se non possiamo godere dei benefici della pioggia, almeno ora possiamo godere di una temperatura meno soffocante.

