“Tempi duri” per i No Green Pass, ci pensa Giani. In Toscana regole più restrittive di quelle del governo

7 Settembre 2021

Livorno 7 settembre 2021 – “Tempi duri” per i no green pass in Toscana. E’ in pratica quanto promette il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

Eugenio Giani conferma fino a fine mese un atteggiamento di tolleranza per permettere a tutti di vaccinarsi poi le cose cambieranno.

“Dopo il 30 settembre tireremo i fili, lo farà anche il governo, che sta delineando molti allargamenti dell’obbligo di Green pass negli spazi pubblici.

Dove non arriverà il governo perché ci sono i compromessi a cui costringe il Parlamento ci arriveremo noi con l’ordinanza dal primo di ottobre”.

