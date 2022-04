Home

23 Aprile 2022

Tempo di finali per il Jolly Acli, oggi gara uno in casa contro Perugia

Livorno 23 aprile 2022

Il conto alla rovescia si sta per concludere. Che lo spettacolo abbia inizio. Oggi, alle 21 (PalaCosmelli) comincia la serie finale (al meglio delle 5 partite), che vedrà il Jolly Acli Basket Livorno incrociare sportivamente le armi con la Pallacanestro Perugia. In ballo il titolo regionale di serie B e il passaggio alla fase successiva, quella decisiva per approdare in serie A2. Un appuntamento importante al quale le ragazze di coach Furio Betti arrivano bene, dopo aver eliminato in 4 gare le resistenze di Firenze prima e Siena poi. La sfida contro le umbre segna un epilogo pronosticato fin dall’inizio, dato il potenziale dei roster. Inoltre le biancorosse si sono rinforzate in tempi recentissimi con l’innesto di Beatrice Olajide, prelevata da Umbertide. Nelle due sfide stagione regolare le squadre hanno vinto una volta ciascuna. Entrambe in trasferta. L’Acli espugnò Perugia nel girone d’andata, mentre Perugia vinse al PalaMacchia nella serata peggiore in assoluto di Livorno. Una serie che dunque si preannuncia aperta, da vivere sfida dopo sfida. La partita verrà trasmessa in diretta sulla pagina facebook Jolly Acli Basket Livorno.

Le parole di coach Betti. «Ci apprestiamo ad affrontare questa finale play off, consapevoli del valore delle nostre avversarie che già nella regular season vennero. a vincere con autorità a Livorno. Inoltre ultimamente hanno rinforzato il loro roster con una straniera prelevata dalla A2 che va ad aumentare la loro pericolosità offensiva. Dal canto nostro bisognerà riuscire a giocare con la stesse intensità, determinazione e serenità che abbiamo messo in campo nei primi due turni di play off. Solamente ripetendo quelle prestazioni potremmo dire la nostra anche in questa finale».

