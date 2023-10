Home

Provincia

Bibbona

Temporali, allerta meteo gialla da Cecina a Piombino e isole

Bibbona

17 Ottobre 2023

Temporali, allerta meteo gialla da Cecina a Piombino e isole

Livorno 17 ottobre 2023 – Temporali, allerta meteo gialla da Cecina a Piombino e isole

Atteso per domani, mercoledì 18 ottobre, un peggioramento delle condizioni meteo. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 13 di mercoledì per le aree comprese nella fascia costiera centro meridionale (isole comprese), ed uno valido dalle 18 fino alla mezzanotte di giovedì per quelle nord occidentali. Viene inoltre segnalato che in queste ultime zone anche nella giornata di giovedì sono previste precipitazioni abbondanti a carattere temporalesco che verranno valutate domani.

Domani, mercoledì, tra la notte e la mattina possibili forti temporali in Arcipelago e sulla costa meridionale. In serata possibili temporali forti sulle zone di nord ovest. Possibili grandinate e forti raffiche di vento. Sempre per domani, dal tardo pomeriggio, mare molto mosso in Arcipelago.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www. regione.toscana.it/ allertameteo

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin