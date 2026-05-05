Cronaca 5 Maggio 2026

Temporali, allerta meteo prorogata

Livorno, 5 maggio 2026 Temporali, allerta meteo prorogata

maltempo fulmini lampi (7)La Protezione civile regionale, con il bollettino odierno del suo Centro funzionale meteo, ha aggiornato il quadro delle criticità in corso sulla Toscana a causa del maltempo.
Per quanto riguarda Livorno e Gorgona, la validità del codice giallo per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore è prolungata fino alla mezzanotte (ore 23.59) di domani, mercoledì 6 maggio.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE
In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;
la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;
prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;
evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;
porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

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