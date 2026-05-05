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Cronaca

Temporali, allerta meteo prorogata

Cronaca

5 Maggio 2026

Temporali, allerta meteo prorogata

Livorno, 5 maggio 2026 Temporali, allerta meteo prorogata

La Protezione civile regionale, con il bollettino odierno del suo Centro funzionale meteo, ha aggiornato il quadro delle criticità in corso sulla Toscana a causa del maltempo.

Per quanto riguarda Livorno e Gorgona, la validità del codice giallo per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore è prolungata fino alla mezzanotte (ore 23.59) di domani, mercoledì 6 maggio.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.