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Cronaca

Temporali in arrivo, emessa allerta gialla

Cronaca

4 Maggio 2026

Temporali in arrivo, emessa allerta gialla

Livorno, 4 maggio 2026 Temporali in arrivo, emessa allerta gialla

La Protezione civile regionale ha emanato un avviso di codice giallo per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore che sarà in vigore domani, martedì 5 maggio, dalle ore 7 fino a mezzanotte, e riguarderà buona parte del territorio regionale comprese Livorno e Gorgona, ed escluse Piombino, grossetano e territori al confine con l’Umbria.

Sono previsti cumulati medi intorno a 40-60 mm con intensità oraria fino a 20-30 mm/h, mari molto mossi.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.