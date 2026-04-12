Cronaca 12 Aprile 2026

Temporali in arrivo, scatta l’allerta gialla

Livorno 12 aprile 2026 Temporali in arrivo scatta l’allerta gialla

Temporali in arrivo scatte allerta giallaTemporali, codice giallo per lunedì 13 aprile su zone centro-meridionali

Circolazione depressionaria in arrivo anche in Italia a partire da domani. L’instabilità toccherà la Toscana con temporali e piogge che nel corso della mattinata riguarderanno la costa, per estendersi al resto della regione dal pomeriggio. Fenomeni localmente forti, difficilmente localizzabili, ma più probabili sulla costa centro meridionale e zone limitrofe.

La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valido dalle 12 fino alla mezzanotte di domani in particolare per le zone ed il tratto di costa centro-meridionali, isole comprese

Considerata la difficoltà nella localizzazione dei fenomeni temporaleschi, nel bollettino di vigilanza di domani potranno essere rivalutate le aree di allerta.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

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