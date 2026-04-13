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Temporali, prorogata l’allerta meteo al 14 aprile

Cronaca

13 Aprile 2026

Temporali, prorogata l’allerta meteo al 14 aprile

Livorno, 13 aprile 2026 Temporali, prorogata l’allerta meteo al 14 aprile

E’ prorogata fino alle ore 9 di martedì 14 aprile l’allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore su Livorno e Gorgona.

E’ quanto comunica il nuovo bollettino emesso questa mattina 13 aprile dalla Protezione Civile regionale.

Il meteo prevede quanto segue:

FENOMENI PREVISTI Una circolazione depressionaria centrata sulla Sardegna interessa l’Italia favorendo il passaggio di più linee di instabilità.

PIOGGIA: oggi, lunedì, graduale aumento dell’instabilità con precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio e temporale, in estensione dalla zone meridionali al resto della regione. Piogge e locali temporali insisteranno anche nella giornata di domani, martedì, su buona parte della regione, in particolare nella notte e nelle prime ore del mattino sulle zone centro-meridionali, Cumulati medi in 36 ore fino a 30-50 mm sulle zone meridionali, fino a 10-30 mm altrove; massimi fino a 40-70 mm sulle zone centro meridionali, fino a 20-40 mm su quelle settentrionali,. Intensità oraria fino 20-30 mm/1h.

TEMPORALI: oggi, lunedì, temporali a partire dalla costa in estensione al resto della regione nel pomeriggio. Temporanea attenuazione in serata e ripresa dei fenomeni nella notte successiva e nelle prime ore del mattino di domani, martedì. Temporali localmente forti, difficilmente localizzabili. Possibilità di colpi di vento e grandinate

Temporali, prorogata l’allerta meteo al 14 aprile

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali.

In caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.