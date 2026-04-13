Temporali, prorogata l’allerta meteo al 14 aprile
Livorno, 13 aprile 2026 Temporali, prorogata l’allerta meteo al 14 aprile
E’ prorogata fino alle ore 9 di martedì 14 aprile l’allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore su Livorno e Gorgona.
E’ quanto comunica il nuovo bollettino emesso questa mattina 13 aprile dalla Protezione Civile regionale.
Il meteo prevede quanto segue:
FENOMENI PREVISTI Una circolazione depressionaria centrata sulla Sardegna interessa l’Italia favorendo il passaggio di più linee di instabilità.
PIOGGIA: oggi, lunedì, graduale aumento dell’instabilità con precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio e temporale, in estensione dalla zone meridionali al resto della regione. Piogge e locali temporali insisteranno anche nella giornata di domani, martedì, su buona parte della regione, in particolare nella notte e nelle prime ore del mattino sulle zone centro-meridionali, Cumulati medi in 36 ore fino a 30-50 mm sulle zone meridionali, fino a 10-30 mm altrove; massimi fino a 40-70 mm sulle zone centro meridionali, fino a 20-40 mm su quelle settentrionali,. Intensità oraria fino 20-30 mm/1h.
TEMPORALI: oggi, lunedì, temporali a partire dalla costa in estensione al resto della regione nel pomeriggio. Temporanea attenuazione in serata e ripresa dei fenomeni nella notte successiva e nelle prime ore del mattino di domani, martedì. Temporali localmente forti, difficilmente localizzabili. Possibilità di colpi di vento e grandinate
Temporali, prorogata l’allerta meteo al 14 aprile
I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE
In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali.
In caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:
- evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;
- la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;
- prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;
- evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;
- porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.