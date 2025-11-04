Temporaneamente interdetto l’accesso al moletto di S. Jacopo per motivi di sicurezza, vista la presenza di un cantiere
Parte in piazza S. Jacopo in Acquaviva, sul piazzale adiacente alla Chiesa, in prossimità delle scalette che portano al moletto, un intervento del Comune di Livorno per la sostituzione di un collettore della rete fognaria bianca. La conclusione dei lavori è prevista entro 60 giorni.
Per motivi di sicurezza, al momento si rende necessaria l’interdizione del moletto di S. Jacopo ai frequentatori. La misura non è dovuta a motivi sanitari o ambientali, visto che le lavorazioni non comporteranno interferenze con le acque di scarico, ma semplicemente al fatto che la zona del moletto diventa area di cantiere, con tutti i rischi connessi.