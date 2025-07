Tenerini a Salvetti: “Senza il lavoro dei parlamentari non ci sarebbe né la ZLS”

Home

29 Luglio 2025

Tenerini: “Altro che comparsate, caro Sindaco. Senza il lavoro dei parlamentari non ci sarebbe né la ZLS né la svolta su Piombino”

Resto sinceramente colpita dal fatto che il Sindaco Salvetti, in una replica che immagino scritta più per dovere d’immagine che per reale convinzione, mostri ancora una volta di non comprendere — o forse di non voler comprendere — cosa significhi davvero il lavoro parlamentare. E gliene do atto con generosità: non può capirlo, perché è un ruolo che si gioca su livelli diversi, più larghi, spesso meno visibili, ma fondamentali.

Chi fa politica sa che i risultati veri non si celebrano con i post, ma si costruiscono con pazienza, visione e senso istituzionale.

Se oggi esiste una Zona Logistica Semplificata che può finalmente rilanciare la portualità e l’economia di Livorno e Piombino, non è certo grazie a una lanterna magica accesa in Comune, ma perché i parlamentari del territorio si sono battuti, anche in silenzio, per portare questa riforma al traguardo.

Se dopo anni di promesse mancate la vicenda drammatica dell’acciaieria di Piombino ha finalmente trovato un orizzonte concreto con l’accordo siglato con Metinvest, è perché c’è stato un lavoro politico costante, condotto anche in sede interministeriale; nei giorni in cui il Sindaco era forse più impegnato a raccontare ciò che non c’era, piuttosto che a contribuire a ciò che stava accadendo.

E se oggi la sezione distaccata del Tribunale dell’Elba è stata stabilizzata, dopo anni di incertezza e battaglie del territorio, è perché; quel lavoro parlamentare, silenzioso e tenace, è iniziato fin dall’inizio della legislatura, portato avanti insieme al Ministero e con il sostegno diretto del Vice Ministro Sisto. Era una promessa, ed è stata mantenuta. Perché il ruolo di un parlamentare è spesso quello di facilitare, agevolare e spingere soluzioni concrete, anche lontano dai riflettori, ma con la bussola sempre puntata sul bene dei territori.

A proposito di smemoratezze, sarebbe stato assai più utile — oltre che doveroso — che Salvetti, pur nella sua legittima appartenenza politica;

avesse scelto la via della collaborazione istituzionale, soprattutto su un tema cruciale come il vincolo paesaggistico inserito nel Piano Operativo Comunale (POC).

Quel vincolo, frutto anche di una documentazione carente da parte del Comune e della Regione, oggi rischia di rallentare seriamente lo sviluppo delle aree portuali legate alla Darsena Europa, una delle poche vere opportunità strategiche per il futuro di Livorno.

In quel frangente, sarebbe bastato un minimo di visione per capire che coinvolgere i parlamentari del territorio, e magari proprio chi — come me — siede nella maggioranza parlamentare, avrebbe potuto aprire una via utile e concreta: in quei giorni alla Camera era in discussione il decreto infrastrutture, e sarebbe stato possibile intervenire con un emendamento risolutivo. Ma il Sindaco ha preferito restare chiuso nel proprio recinto politico, anche a costo di perdere un’occasione preziosa.

Ecco, quella sì che sarebbe stata una comparsata utile. Ma a quanto pare, certe presenze fanno più paura delle assenze.

On. Chiara Tenerini

Deputata di Forza Italia – Capogruppo in Commissione Lavoro – Segretario Provinciale FI Livorno

