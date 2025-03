Home

19 Marzo 2025

Livorno 19 marzo 2025 Tenerini: "Cecina perde ancora pezzi, piscina chiusa, strade allo sfascio e amministrazione ferma ai patrocini"

“Cecina sta perdendo il suo ruolo di riferimento nella Bassa Val di Cecina. Dopo il bocciodromo abbandonato, il centro sociale di Marina venduto all’asta, il ridimensionamento degli spazi sportivi, ora arriva anche la resa sulla piscina comunale. Un impianto che non è solo un luogo per nuotatori e sportivi, ma un servizio fondamentale per famiglie, anziani e persone con esigenze riabilitative.

La notizia che il Comune di Rosignano investirà su una nuova piscina a Vada, con un possibile contributo anche di Cecina, certifica l’ennesima ritirata di questa amministrazione, sempre più priva di una strategia per i servizi pubblici e bloccata da evidenti problemi di cassa.

Dove sta andando Cecina? Qual è il piano per il futuro?

Ancora una volta, anziché trovare soluzioni per mantenere un servizio essenziale, si assiste a un progressivo smantellamento delle strutture pubbliche senza un vero progetto alternativo. Si chiude, si taglia, si rinuncia. Cecina rischia di diventare un comune di serie B, mentre i territori vicini si rafforzano e offrono ai cittadini ciò che qui viene meno.

Nel frattempo, il cimitero è in condizioni di degrado, la manutenzione delle strade è ridotta ai minimi termini, con buche ovunque e un dissesto sempre più evidente. I cittadini chiedono risposte, ma sembra che l’unica attività in cui questa amministrazione si distingua sia concedere patrocini a eventi, senza però affrontare le vere questioni che toccano la vita quotidiana delle persone.

Se la piscina comunale non è più sostenibile nelle attuali condizioni, l’amministrazione ha il dovere di spiegare chiaramente quali siano le prospettive per il futuro e quali alternative concrete intenda offrire alla cittadinanza.

Oggi è la piscina, ieri erano altri servizi, domani cos’altro verrà sacrificato? Cecina merita un’amministrazione che governi, non una che si limiti a tagliare nastri e distribuire patrocini”. E’ quanto dichiara l’On.le Chiara Tenerini (Forza Italia)

