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Tenerini: Darsena Europa, la polemica che racconta più di quanto dica

Cronaca

14 Aprile 2026

Tenerini: Darsena Europa, la polemica che racconta più di quanto dica

Livorno 14 aprile 2026 Tenerini: Darsena Europa, la polemica che racconta più di quanto dica

C’è una polemica, sulla Darsena Europa, che merita di essere letta con calma, perché più che per ciò che denuncia colpisce per ciò che lascia intendere.

Il Partito Democratico si oppone con forza alla nomina del Prefetto come commissario, parla di interferenze, di equilibrio tra istituzioni, di rischio per lo sviluppo del porto di Livorno, con toni gravi, quasi allarmati.

Eppure basta fermarsi un attimo per notare un dettaglio che cambia completamente la prospettiva, la figura del commissario non nasce oggi, esisteva già, solo che coincideva con il presidente dell’Autorità portuale.

In altre parole, finché la funzione commissariale era interna allo stesso perimetro, stessa guida, stessa regia, stesso equilibrio, non c’era alcun problema, nessuna preoccupazione per l’assetto istituzionale, nessun allarme sulla governance.

Oggi, invece, quella funzione viene separata, si distingue, si affida a una figura che per definizione è istituzionale e super partes.

Ed è qui che la reazione diventa interessante.

Perché se davvero il tema fosse l’equilibrio tra istituzioni, la presenza di un Prefetto, cioè di una figura terza, garante, non espressione diretta di una parte politica, dovrebbe semmai rafforzare le garanzie, non indebolirle, dovrebbe essere vista come un elemento di equilibrio, non come una minaccia.

E allora la domanda non è più perché un commissario, ma perché questo fastidio adesso.

La risposta emerge da sola, cambia il baricentro, cambia il punto di equilibrio, cambia soprattutto la percezione del controllo.

La Darsena Europa resta un’opera strategica, su cui tutti dichiarano di voler correre, ma quando si modifica l’architettura della gestione, quando si introduce un elemento che rompe la coincidenza tra indirizzo politico e gestione operativa, improvvisamente il dibattito si accende.

Non è una questione di principio, è una questione di assetto.

E forse è proprio questo il punto che la polemica finisce per chiarire meglio di qualsiasi dichiarazione ufficiale, non sempre il problema è ciò che cambia, a volte è semplicemente chi non lo controlla più come prima.

Lo dichiara con una nota lì Onorevole Chiara Tenerini e Segretario provinciale Forza Italia Livorno