Tenerini e Ferrante ottengono risposte da ANAS e chiedono tempi certi sulla frana della ss 68

16 Aprile 2025

A seguito della richiesta di informativa inoltrata nei giorni scorsi dall’On. Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia eletta nel collegio uninominale di Livorno, per il tramite del Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, ANAS ha trasmesso un aggiornamento dettagliato sugli interventi in corso sulla Strada Statale 68 “Val di Cecina”, colpita da una frana al km 43+350, nel territorio comunale di Volterra.

“Ringrazio il Sottosegretario Ferrante per l’attenzione e ANAS per la tempestività nel fornire un quadro preciso della situazione – dichiara l’On. Tenerini –. La frana ha compromesso un’arteria vitale per la mobilità della Val di Cecina. Ora è fondamentale che le soluzioni annunciate vengano realizzate nei tempi previsti.”

Secondo l’informativa ufficiale, ANAS ha già attivato un percorso provvisorio regolato da semaforo e un sistema di monitoraggio automatizzato per tenere sotto controllo l’evoluzione del fenomeno franoso. Parallelamente, è in corso la progettazione di un intervento strutturale, con lo spostamento del tracciato verso monte. La conclusione della progettazione è prevista entro il mese di agosto, con l’avvio dei lavori subito dopo, grazie all’attivazione dell’Accordo Quadro già disponibile.

“Continuerò a seguire passo dopo passo l’intera procedura – aggiunge Tenerini – per garantire che i tempi vengano rispettati e che i cittadini abbiano finalmente una risposta definitiva. Questo territorio ha già pagato abbastanza: serve efficienza, trasparenza e rapidità.”

