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Tenerini e Guarducci, Forza Italia: “Bus a 2 euro, Giani aumenta e poi chiama i sindaci a metterci una toppa. Salvetti dica da che parte sta”

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17 Giugno 2026

Tenerini e Guarducci, Forza Italia: “Bus a 2 euro, Giani aumenta e poi chiama i sindaci a metterci una toppa. Salvetti dica da che parte sta”

Livorno 17 giugno 2026 Tenerini e Guarducci, Forza Italia: “Bus a 2 euro, Giani aumenta e poi chiama i sindaci a metterci una toppa. Salvetti dica da che parte sta”

«Sulla vicenda del biglietto urbano portato a 2 euro siamo ormai oltre il semplice aumento tariffario. Qui siamo davanti a un metodo di governo che non funziona più.

“La Regione Toscana prima decide il rincaro, poi convoca i sindaci e chiede ai Comuni di trovare risorse per attenuarne gli effetti. Tradotto: Giani aumenta, i cittadini pagano, e poi si chiede ai territori di metterci una toppa.

È una scelta che sta scontentando tutti: cittadini, pendolari, famiglie, categorie economiche, consumatori, amministratori locali e perfino pezzi della stessa area politica che sostiene la Regione. Quando il dissenso diventa così largo, non siamo davanti alla solita polemica del centrodestra. Siamo davanti al fallimento di una gestione.

Del resto il copione è sempre lo stesso: in Toscana, quando qualcosa non torna, si mette mano al portafoglio dei cittadini. È accaduto con l’aumento dell’IRPEF, è accaduto con altri rincari, accade oggi con il trasporto pubblico locale. Ma continuare a chiedere soldi senza garantire un servizio all’altezza non è politica dei trasporti: è solo scaricare il conto su chi ogni giorno prende un autobus per andare al lavoro, a scuola, a curarsi, a vivere.

E qui Livorno non può restare in silenzio. Vorremmo sapere qual è la posizione del sindaco Salvetti. Altri sindaci hanno già detto chiaramente cosa pensano. Salvetti, invece, con quale linea andrà alla riunione convocata dalla Regione a luglio? Andrà a difendere i cittadini livornesi o andrà a coprire l’ennesima scelta sbagliata di Giani?

La domanda è semplice: il Comune di Livorno accetterà che la Regione aumenti il biglietto e poi chieda ai Comuni di mettere altre risorse? E quelle risorse, eventualmente, da dove dovrebbero arrivare? Ancora dalle tasche dei livornesi?

In provincia di Livorno il problema non è teorico. Chi usa il trasporto pubblico sa bene cosa significa pagare sempre di più per un servizio che spesso resta insufficiente, discontinuo e lontano dalle esigenze reali di lavoratori, studenti, anziani e pendolari.

Prima di chiedere altri sacrifici agli utenti e poi ai Comuni, Giani dovrebbe spiegare perché il servizio non migliora, perché le risorse non bastano mai e chi controlla davvero la qualità della gestione.

I sindaci non possono diventare la squadra di emergenza chiamata a coprire le scelte sbagliate della Regione. La Toscana non ha bisogno dell’ennesimo aumento. Ha bisogno di serietà, efficienza e rispetto per i cittadini».

On. Chiara Tenerini

Segretario provinciale Forza Italia Livorno

Alessandro Guarducci

Consigliere comunale Forza Italia Livorno